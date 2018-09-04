المنتدى الكشفي العربي يناقش التنمية المستدامة

الرياض- واس

انتخب القائد الكشفي السعودي عبيد مطيران الظفيري، نائباً للرئيس في المنتدى الكشفي العربي السادس الذي عُقد مؤخراً في القرية الإفريقية بسيدي فرج بالجزائر على هامش فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ 32 الذي تستضيفه حالياً الكشافة الإسلامية الجزائرية، حيث شارك بالمنتدى 96 قائداً كشفياً يمثلون 16 جمعية كشفية عربية.

وأوصى المنتدى بتعزيز مبادرات الجمعيات الكشفية العربية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسعي إلى نشر نماذج للممارسات الأفضل لتحقق أهداف التنمية المستدامة، والدعوة إلى تضمين أنظمة التدريب والتأهيل القيادي موضوعات أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الجمعيات الكشفية العربية على تنظيم المسابقات التنموية،

ودعوة الجمعيات الكشفية العربية إلى إقامة لقاء عربي دوري لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الكشفية والتنمية المستدامة، ودعوة الإقليم الكشفي العربي إلى تنظيم برنامج كشفي عربي متخصص في مبادرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم أنشطة برامج عالم أفضل “وسام كشافي العالم، البرنامج العالمي للبيئية، رسل السلام”.