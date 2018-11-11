المنصور يحقق كأس GIB للجولف ويتأهل لـ”الجولة الأوروبية للمحترفين

الرياض- البلاد

حقق لاعب المنتخب السعودي للجولف، عبدالرحمن المنصور كأس بطولة بنك GIB المفتوحة للجولف في نسختها الثالثة، التي أقيمت على ملاعب نادي ديراب الدولية للجولف بمدينة الرياض.

وبذلك، تأهل عبدالرحمن المنصور إلى الجولة الأوروبية لمحترفي الجولف، التي ستقام في نادي رويال غرينز للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة جدة في الـ 31 من شهر يناير 2019 القادم، وذلك كأول لاعب سعودي يتأهل من ملاعب نادي ديراب للجولف.

وتمكن المنصور من تحقيق 67 ضربة في الـ “قروس” و65 في الـ”نت” وضربتين في الـ “HCP”، متفوقاً على منافسيه في بطولة بنك GIB المفتوحة للجولف التي شارك فيها 120 لاعباً من مختلف الجنسيات، يتقدمهم لاعبو المنتخب السعودي للجولف.

وتوج اللاعب عبدالرحمن المنصور بكأس البطولة، وذلك في حضور معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر بن عثمان الرميان والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف الدكتور ماجد سرور وعدد من رجال المال والأعمال ولاعبي الجولف، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المجموعات بجوائز البطولة.