ضبط 10 منشآت مخالفة في بالمنطقة التاريخية بجدة

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ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، 10 منشآت مخالفة من أصل 28 منشأة سياحية بالمنطقة التاريخية بجدة مُنحت مُهلة لتصحيح أوضاعها.
وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، أن لجنة متابعة مرافق
الإيواء المخالفة لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل
وقال إن نظام السياحة الجديد ينص على فرض غرامة مقدارها 30 ألف ريال على المنشآت المخالفة كمرحلة أولى
ويرفع سقف العقوبات إلى غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة.
وأكد أن اللجنة الرقابية المشتركة، لا زالت مستمرة في عملها ومهمتها الإشراف على نشاط الإيواء السياحي في المنطقة التاريخية بجدة
مبيناً أنها مكونة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأمانة محافظة جدة التاريخية، والشرطة، ومكتب العمل
وذلك ضمن جولاتها الميدانية بهدف رفع مستوى الخدمات خصوصاً ما يتعلق بالسلامة التي تقدمها تلك المنشآت للمواطن والمقيم مقابل ما يدفعه من إيجار يومي.
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