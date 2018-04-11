المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تعقد مجلسها التنفيذي

عقدت المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالعاصمة التونسية اليوم ، الدورة الـ 19 لمجلسها التنفيذي بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء بالمنظمة التي تتخذ من تونس مقراً لها.

وأكد الأمين العام للمنظمة المهندس محمد بن عمر أن المنظمة رغم التحديات السياسية والاقتصادية والركود السياسي

في المنطقة إلا أنها أنجزت الكثير من طموحاتها ومشاريعها ومازالت مواصلة في تحقيق نجاحات

وأهداف بناء على استراتيجية عمل كاملة، مشيراً إلى أن آخر هذه النجاحات كان المساهمة في إنشاء مركز التمييز

العربي الصيني ” بيدو ” الذي يأتي في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية والمنظمة .

وأوضح بن عمر أن الدول العربية تواجه اليوم تحدياً كبيراً أمام التطور التكنولوجي وتطور تقنية المعلومات في العالم

مشيراً إلى أن الدول العربية عليها أن تواكب العصر من أجل تحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات

وتأمين مستقبل الأجيال العربية القادمة .

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 13 للجمعية العمومية ، ومناقشة تقارير حول انجازات المنظمة لسنة 2017 ومساهمات ومتأخرات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة ومساهمات القطاع المنتسب في موازنة المنظمة، إلى جانب متابعة موضوع تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات .

ومن المقرر أن يتم رفع التوصيات إلى الدورة الرابعة عشر للجمعية العمومية التي تنعقد في العاصمة التونسية غداً .