المواصفات تحذّر من أجهزة يدعي البعض قدرتها على خفض استهلاك الكهرباء

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن ما يتم تداوله بشأن قدرة بعض الأجهزة على تخفيض استهلاك الكهرباء غير صحيح.

وقالت في بيان لها إنه إشارةً إلى ما يتم تداوله مؤخراً بشكل لافت للنظر في شبكات التواصل الاجتماعي المحلية حول قدرة بعض الأجهزة الكهربائية (Power saver devices ) على توفير استهلاك الكهرباء بمعدلات عالية قد تصل إلى 40 %، نؤكد على أن تلك الأجهزة لا تعدو عن كونها دوائر كهربائية بسيطة، وليس لها أي تأثير إيجابي على استهلاك الكهرباء، حيث قام مركز الأبحاث والدراسات بالهيئة بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة بإجراء دراسة بغرض معرفة طبيعة عمل تلك الأجهزة والتثبت بشكل علمي عن مدى فاعليتها في توفير الطاقة.

وقد اقتصرت تلك الدراسة على نوعية محددة من هذه الأجهزة ” Plug-in devices ” وهي التي توصل مباشرة بمخرج الطاقة في المنزل” الأفياش”، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن هذه النوعية من الأجهزة لا تعمل على توفير الطاقة الكهربائية وليس لها أي أثر إيجابي ملموس، وأن ما يدعيه مصنعو أو مسوقو هذه النوعية من الأجهزة غير صحيح، وقد يصل إلى مستوى الغش والتدليس على المستهلك .

وتدعو هيئة المواصفات السعودية المستهلكين بعدم الانسياق وراء الدعاية غير الموثقة علمياً واستغلال حرص المستهلك على تقليل فاتورة استهلاك الكهرباء للترويج لمثل هذه الأجهزة.

وتؤكد الهيئة على أهمية تبني الممارسات المستدامة لتخفيض تكلفة الفاتورة من خلال ترشيد الاستهلاك واقتناء المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية ذات الكفاءة العالية، والاهتمام بالصيانة الدورية لسخانات المياه والمكيفات وضبطها على درجة حرارة 24 درجة مئوية، وغير ذلك من وسائل ترشيد استهلاك الكهرباء.