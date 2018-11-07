“المواصفات والمقاييس” تطلق منصة سابر الإلكترونية

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، منصة سابر الإلكترونية، بهدف تسجيل وإصدار شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية، قبل دخولها للسوق السعودي وكذلك للتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
وأوضحت الهيئة أن منصة سابر تسهل على المستفيدين، من موردين وأصحاب المصانع المحلية، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حول العالم، من أجل فحص المنتجات وإصدار الشهادات إلكترونيا، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.
منوهة عن تطوير منصة سابر بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وفق أعلى معايير الكفاءة، من حيث سرعة الانجاز في تسجيل المنتجات والبحث عن جهات لمطابقة المعتمدة، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين في عملية مطابقة المنتجات والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة.
كما تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عقد ورش عمل داخل وخارج المملكة للمستفيدين وذلك لرفع الوعي حول منصة سابر.
ووجهت الهيئة، الدعوة للمستفيدين من موردين ومصنعين محليين، إلى الاستفادة من خدمات منصة سابر الإلكترونية عبر الدخول على https://saber.sa/ .