الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل

العدد 22347 الثلاثاء 11 ذو القعدة 1439 هـ 07/24/2018 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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