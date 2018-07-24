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وافق مجلس الوزراء خلال جلسته ، اليوم الثلاثاء ، في قصر السلام بجدة ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل
وبحسب قرار المجلس فانه وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 – 26 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، ورقم ( 1 – 45 / 39 / د) وتاريــــــخ 16 / 8 / 1439هـ، ورقم ( 12 – 54 / 39 / د ) وتاريــــخ 26 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل.