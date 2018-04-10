وافق مجلس الوزراء ، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، بقصر اليمامة في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، على تعديل بعض مواد نظام السجل التجاري

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار , وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 79 / 39 / م ) وتاريخ 5 / 7 / 1439هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (127 / 29) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 21 / 2 / 1416هـ ، وبعض مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ( م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ.