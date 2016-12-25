المودة توقع اتفاقية شراكة مع غرفة جدة في 8 مشاريع

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جدة- البلاد

ضمن استراتيجيتها في عقد الشراكات التنموية وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اتفاق شراكة تنموية مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة تهدف إلى للمساهـمة بنشر الوعي بثقافة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وخاصة الأسرة السعودية وتنميتها للقيام بدورها المجتمعي.

ووقع عن جمعية المودة للتنمية الأسرية المدير العام الأستاذ محمد بن علي آل رضي ومثل الغرفة التجارية الصناعية بجدة الأمين العام المكلف الأستاذ حسن بن إبراهيم دحلان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي بأنه انطلاقًا من حرص الطرفين على المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020،

إضافة لإنجاز الأهداف المشتركة فيما بينهما وتقوية وتوثيق التعاون لتفعيل ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، فقد اتفقت المودة على أن تدعم الغرفة التجارية بجدة تنفيذ 3 برامج تنموية تتضمن 8 مشاريع تتبع لإدارة التدريب الأسري بالجمعية، وهي البرنامج الأول “برنامج تكوين” ويشمل هذا البرنامج مشروعين هما مشروع تأهيل المقبلين على الزواج ومشروع رحلة النجاح الأسري للأسر الناشئة.

وأضاف م. السمنودي بأن البرنامج الثاني “برنامج بناء” وينضوي تحته 3 مشاريع هي مشروع التربية الوالدية (للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والجامعية)، ومشروع القائد الأسري ومشروع دورات تنموية هادفة للأسرة (دورة اليوم الواحد) عددها 11 دورة تدريبة في التنمية الأسرية، والبرنامج الثالث “برنامج إدراك” ويندرج تحته 3 مشاريع هي مشروع رائدات بعد الطلاق ومشروع حياة جديدة لذوي السجناء ومشروع الطلاق الناجح.

وكشف م. السمنودي بأنَّ إجمالي المستفيدين من برنامج التدريب بجمعية المودة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2016م بلغ 5728 مستفيدًا ومستفيدة، حيث بلغ عدد الرجال 4785 مستفيدًا بينما بلغ عدد النساء 943 مستفيدة، وذلك في مختلف البرامج التدريبية التي يقدمها برنامج مكين للتمكين والتأهيل الأسري. وأقيمت 71 دورة تدريبية، منها 60 دورة داخل مقر الجمعية و44 دورة خارجية، وإجمالي المستهدف 7875 تحقق منهم تدريب 5728 حيث بلغت نسبة تحقق المستهدف 72.73%.