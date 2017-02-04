الموروث الثقافي للمملكة يثير إعجاب الوفد البوسني- الصربي

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الرياض -البلاد

زار الوفد الرسمي الاقتصادي المشترك من البوسنة والهرسك وصربيا،على هامش زيارة الوفد المشترك للدولتين إلى المملكة للمرة الأولى، متحف المصمك التاريخي في الرياض.

ورأس الوفد البوسني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية ميركو شاركوفيش، فيما رأس الوفد الصربي نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات راسم ليايتش، يرافقهما مسؤولين من وزارات التجارة والاقتصاد والسياحة وعدداً من رجال الأعمال في البلدين، حيث رافقهم أثناء الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة،

فيما كان في استقبالهم بمتحف المصمك نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.واستمع الضيوف إلى شرح من مدير المتحف ناصر العريفي عن أهمية المصمك ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة وتاريخ مدينة الرياض بصفة خاصة،

وما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز (يرحمه الله) من كفاح في توحيد المملكة العربية السعودية. بعد ذلك تجول الوفد الرسمي الاقتصادي المشترك من البوسنة والهرسك وصربيا، داخل قاعات المتحف واطلعوا على أقسامه، وشاهدوا ما يحتويه من صور ولوحات ومجسمات وخزائن عرض وقطع التراث الشعبي، كما شاهدوا فلم استرداد الرياض.

وفي ختام الزيارة، قدم أعضاء الوفد شكرهم للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ما تقوم به من أعمال تطويرية وجهود للمحافظة على التراث بالمملكة، معبرين عن إعجابهم بالمصمك هذا المعلم التاريخي الهام وما يحتويه من معروضات تبرز البعد الحضاري والموروث الثقافي العريق للمملكة.