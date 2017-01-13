الموسى والكسار ومعاذ في النادي المئوي

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الرياض- البلاد

واصل نادي الرابطة المئوي تسجيل أرقامه المئوية الجديدة، مع تواصل مباريات دوري المحترفين؛ حيث شهد إصدار هذا الشهر ( يناير ) 2017 دخول كل من اللاعبين : نايف موسى ( التعاون )،

أحمد الكسار ( الاتفاق)، محمود معاذ (التعاون) لنادي الرابطة المئوي، وذلك بعد مشاركتهم في 100 مباراة في دوري المحترفين.

الجدير بالذكر أن الاصدار الشهري لنادي الرابطة المئوي يأتي حرصاً من الرابطة على حفظ سجلات تاريخ دوري المحترفين السعودي، لكل من المتميزين الذي كان حضورهم مئوياً من الأرقام التي تستحق التوثيق؛

حيث يتم تحديثه عبر إصدار شهري، وبمتابعة خاصة من فريق عمل مخصص، ليبقى المتابع على إطلاع دائم على كل الأرقام التي تخص أندية دوري المحترفين ولاعبيها.