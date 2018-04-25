الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة في أوكرانيا يتعرض لهجوم إلكتروني

أسقط قراصنة الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة وصناعة الفحم اليوم وبثوا رسالة بالإنجليزية تطالب بدفع فدية بالبيتكوين لاستعادة الملفات المشفرة.

وكتبت يوليا كفيتكو المتحدثة باسم الشرطة في رسالة لرويترز إنه يبدو أن الحادث فردي ولم تتأثر مواقع أو أنظمة حكومية أخرى.

واستهدف قراصنة مرارا أنظمة الحكومة الأوكرانية والبنية الأساسية الهامة مثل شركات الطاقة.

وعادة ما تلقي كييف باللوم في هذه الهجمات على روسيا رغم أن موسكو تنفي ضلوعها في الأمر.

وقالت كفيتكو ”هذه الحالة ليست كبيرة. إذا لزم الأمر نحن مستعدون للتصرف والمساعدة“.

وقالت متحدثة باسم الوزارة عبر الهاتف إن مواقع شركات الطاقة المملوكة للدولة لم تتأثر.

كما أن البريد الإلكتروني للوزارة يعمل بشكل عادي.

وتابعت ”خبراؤنا يعملون الآن… لا نعلم كم من الوقت سيستغرق لإصلاح الأمر… موقعا شركتي أوكرن إرجو وإنرجو أتوم بخير. موقعنا فقط هو الذي لا يعمل“.