العدد 21849 18 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المولد : أسعى لهز الشباك الشبابية

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المولد : أسعى لهز الشباك الشبابية
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جدة-عبدالعزيز عركوك

قال مهاجم نادي الاتحاد اللاعب فهد المولد إن مواجهة اليوم تعتبر مهمة للجميع كونها بين فريقين لهما تاريخ كبير في مسابقة الدوري ويطمح كل منهما لأهداف أخرى حيث يبحث الاتحاد عن المنافسة على صدارة الدوري بخلاف فريق الشباب الذي يأمل مصالحة جماهيره عن الإخفاقات السابقة. وأضاف بأنه يحرص للظهور بشكل مختلف ومغاير عن ما قدمه في المواجهات السابقة للمساهمة مع زملائه في تحقيق النقاط الثلاث وارضاء الجماهير الاتحادية متمنيا أن يكون حاضرا بقوة لهز الشباك الشبابية ورسم الفرحة في المدرج الاتحادي.

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التصنيف: الرياضة

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