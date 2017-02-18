المولد : أسعى لهز الشباك الشبابية
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جدة-عبدالعزيز عركوك
قال مهاجم نادي الاتحاد اللاعب فهد المولد إن مواجهة اليوم تعتبر مهمة للجميع كونها بين فريقين لهما تاريخ كبير في مسابقة الدوري ويطمح كل منهما لأهداف أخرى حيث يبحث الاتحاد عن المنافسة على صدارة الدوري بخلاف فريق الشباب الذي يأمل مصالحة جماهيره عن الإخفاقات السابقة. وأضاف بأنه يحرص للظهور بشكل مختلف ومغاير عن ما قدمه في المواجهات السابقة للمساهمة مع زملائه في تحقيق النقاط الثلاث وارضاء الجماهير الاتحادية متمنيا أن يكون حاضرا بقوة لهز الشباك الشبابية ورسم الفرحة في المدرج الاتحادي.
الوسوم:هز الشباك الشبابية
التصنيف: الرياضة
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