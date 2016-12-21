المولد أهلاوي في الصيف

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البلاد – خاص

تفاعلاً مع ما نشرته “البلاد” أمس تحت عنوان “النصر يخطب ود المولد، والأهلي لا حس ولا خبر” فقد كشفت مصادر مطلعة عن تواصل إدارة الاهلي مع اللاعب سعيد المولد، والاتفاق معه للعودة للنادي كلاعب محترف خلال فترة الانتقالات الصيفية الموسم المقبل.

ويأتي ذلك رغبة من الإدارة الأهلاوية في انتظار قرار الفيفا، والمقرر ان يصدر خلال شهر فبراير المقبل والذي لن يخرج عن ثلاثة احتمالات؛ إيقاف ثلاثة أشهر، أو غرامة مالية لا تتجاوز المليون، أو براءة اللاعب.