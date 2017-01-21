المولد: راض عن مستواي

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جدة- البلاد

وصف سعيد المولد لاعب الأهلي مباراة فريقه أمام الشعلة بالصعبة، للتنافس الكبير بين الفريقين، وزاد : هذا معيار مباريات خروج المغلوب.

الجميع يقدم أفضل ما لديه لينتقل للدور التالي، وعن أول مباراة رسمية له مع فريقه الأهلي- الذي يصفه المولد ببيته الأول، قال : دائما ما أطمح أن تكون بداياتي جيدة في كافة الأصعدة الحياتية، وأنا راض عما قدمت في المباراة،

وأشكر إخواني اللاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهيرنا الكبيرة التي لم تقصر معنا ليلة أمس،

وعن مستوى فريق الشعلة قال : بغض النظر عن الأسماء، وعن مكانة الفريق فللأمانة لاعبو الشعلة قدموا مباراة جيدة، ولكن أعود

وأقول: إن مباريات الكؤوس من يبذل فيها جهدا هو من ينتصر، ولكن هذا لا يمنع أن الشعلة فريق جيد فنيا.