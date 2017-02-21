العدد 21852 21 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المولد : ننتظر دعم جمهورنا

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المولد : ننتظر دعم جمهورنا
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جدة – أحمد إلياس

أوضح اللاعب سعيد المولد مدافع فريق الأهلي، أن المباراة اليوم أمام فريق بونيودكور الأوزبكي- ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا- مهمة في بداية المشوار الآسيوي، وقال المولد: نلعب اليوم أمام فريق محترم وقوي، وكذلك نحن فريق قوي، ونملك الإمكانيات التي تجعلنا نحقق الثلاث نقاط. وأضاف المولد: اليوم نلعب على أرضنا، ونطالب من الجمهور الحضور، وبإذن الله نعمل ما بوسعنا لتعويضهم عن خسارة المباراة السابقة أمام النصر بالدوري.

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التصنيف: الرياضة

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