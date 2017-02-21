المولد : ننتظر دعم جمهورنا
شارك عبر واتساب
جدة – أحمد إلياس
أوضح اللاعب سعيد المولد مدافع فريق الأهلي، أن المباراة اليوم أمام فريق بونيودكور الأوزبكي- ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا- مهمة في بداية المشوار الآسيوي، وقال المولد: نلعب اليوم أمام فريق محترم وقوي، وكذلك نحن فريق قوي، ونملك الإمكانيات التي تجعلنا نحقق الثلاث نقاط. وأضاف المولد: اليوم نلعب على أرضنا، ونطالب من الجمهور الحضور، وبإذن الله نعمل ما بوسعنا لتعويضهم عن خسارة المباراة السابقة أمام النصر بالدوري.
الوسوم:المولد : ننتظر دعم جمهورنا
التصنيف: الرياضة
التعليقات