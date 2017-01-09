المولد يشعل مران الأهلي والفريق يغادر لدبي

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جدة – وليد جاد

وضع المدرب السويسري للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كريستيان جروس اللاعبين رائد الغامدي مهاجم الفريق، وأمير كردي على قائمة الانتقالات الشتوية ( بالإعارة )، وعلل السويسري ذلك لأن اللاعبين لا يفيدان الفريق في المرحلة المقبلة، و أن إعارتهما قد تكسبهما لياقة كافية و خبرة فنية و لو كانت بسيطة و قد كان لعودة سعيد المولد لبيته الأول النادي الأهلي دور في وضع كردي في قائمة الانتقالات الشتوية بالإعارة .

من ناحية أخرى استأنف الفريق الأولش تمارينه على ملعب الامير محمد العبد الله الفيصل بالنادي بمشاركة عدد مع اللاعبين كان أبرزهم المنضمين من الفريق الاولمبي أيمن الخليف و حمدان الشمراني اللذان سيكونان موجودين في معسكر دبي ،

فيما شارك ماهر عثمان في التمارين الجماعية بفعالية و زميله المنضم حديثا سعيد المولد الذي بدا منتعشا في التمارين ، فيما تغيب عمر السومة عن تمارين الفريق؛ بسبب تواجده في مدينة دبي ، و ستغادر بعثة الفريق إلى معسكر دبي اليوم عبر مطار الملك عبد العزيز و سيستمر المعسكر لسبعة أيام .