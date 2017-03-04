(المونديال) يزيد قطر مليون نسمة

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الدوحة – وكالات

بلغ عدد سكان قطر في نهاية فبراير المنصرم 2.67 مليون نسمة، بزيادة أكثر من مليون شخص منذ نيل البلاد قبل 7 أعوام شرف استضافة كأس العالم في كرة القدم 2022، بحسب إحصاءات رسمية.

وأفادت الأرقام التي نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي عدد السكان حتى نهاية شهر فبراير 2017″ بلغ 2.67 مليون نسمة، بزيادة 1.04 مليون عن ديسمبر 2010.

وكان عدد السكان 1.63 مليون في ديسمبر 2010، الشهر الذي تم فيه اختيار قطر لاستضافة نسخة 2022 من أكبر بطولة عالمية في كرة القدم.

وتأتي الزيادة في وقت تنفذ قطر ورشة عملاقة تحضيرا لاستضافة المونديال، لا سيما من خلال استقدام عشرات الآلاف من العمال الأجانب لمشاريع مباشرة وغير مباشرة تتعلق بالبطولة.

ويقيم في قطر حاليا 2.1 مليون عامل أجنبي غالبيتهم من دول آسيوية مثل نيبال وبنغلادش والهند، بحسب أرقام أعلنتها في ديسمبر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ويعمل العديد من هؤلاء في مشروعات مرتبطة بشكل غير مباشر بكأس العالم كالبنى التحتية وشبكات الطرق ومترو الأنفاق وغيرها.