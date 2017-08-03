الموهوبون يعرضون أبحاثهم في جامعة الملك عبدالله

ثول- البلاد

قدّم طلبة برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI أبحاثهم ونتائجهم في شكل أوراق بحثية وعروض شفاهية ، إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بثول ، تحت إشراف مباشر من لجنة تحكيم تضم أساتذة وعلماء مشهورين من ذات الجامعة واختيارهم أهم الأبحاث وأبرز مقدمي العروض.

وسارت البحوث التي قدمت عبر ثلاث مراحل من خلال تقديم الطلب ملصق البحث كمرحلة أولى أمام رئيس الجامعة المكلف المهندس نظمي النصر ونائب رئيس الجامعة للشؤون السعودية الدكتورة نجاح عشري، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين ويتم مناقشتها واستفادة الطلاب من الملاحظات، ثم المرحلة الثانية عرض البحث أمام لجنة الحكام من الأكاديميين وصولاً إلى المرحلة الأخيرة طباعة البحث في 20 صفحة يقدم كبحث جورنال.

ويكتسب طلبة برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI مزايا وفوائد فريدة مثل المشاركة في مشروعات بحثية مؤثرة ومتقدمة مع أساتذة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومجموعاتهم البحثية، والتعرف على طلبة متميزين يحملون نفس الاهتمامات، واكتساب خبرة أكاديمية وعلمية وشخصية قيمة تصقل مهارات الطلبة وتثري سيرتهم الذاتية، كما أن البرنامج يمثل فرصة فريدة لتواصل الطلبة مع أقرانهم طلبة الدراسات العليا وباحثي كاوست .

ويتيح الانضمام إلى مجتمع برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI والبقاء على تواصل خلال مسيرة الطلبة الأكاديمية والمهنية، الحصول على عضوية جمعية خريجي البرنامج، والإلمام باستخدامات الأجهزة العلمية المتقدمة والتقنيات المخبرية الحديثة التي لا تتوفر في مختبرات المدارس الثانوية، فضلاً عن إمكانية استخدام المكتبات والمرافق والتقنيات التابعة للجامعة.