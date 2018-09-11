“المياه الوطنية” ترفع مستوى خدمات المياه في 7 أحياء بجدة

نجحت شركة المياه الوطنية في تحسين إمدادات المياه، وتقليل فترة انقطاعها في جداول مناوبات الضخ في 7 أحياء جنوب شرق محافظة جدة هي (الأجاويد، والسنابل، وإسكان الأمير فواز الشمالي والجنوبي، وإسكان الأمير عبدالمجيد، والإسكان العام والعدل) بنسب وصلت إلى 50 %، وذلك عن طريق تدعيم البنية التحتية لشبكات المياه في الأحياء المذكورة بتنفيذ خط رئيس جديد بقطر 300 ملم لتغذيتها

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي: أن هذه المبادرة التحسينية جاءت ضمن مبادرات عدة، وذلك لاهتمام وحرص الشركة برفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائها الكرام بهدف زيادة نسبة تغطية شبكات المياه، وزيادة معدلات الاستمرارية بالضخ بمحافظة جدة وعموم منطقة مكة المكرمة.

من جهته أوضح مدير وحدة أعمال جدة المهندس محمد الزهراني انخفاض فترة الانقطاع بين فترات الضخ في حي الأجاويد من 25 يومًا إلى 14يومًا، وحي السنابل من 26 يومًاً إلى 13 يومًا، وإسكان الأمير فواز الشمالي والجنوبي من 12 يومًا إلى 7 أيام، وإسكان الأمير عبد المجيد من 13 يومًا إلى 6 أيام، والعدل من 12 يومًا إلى 7 أيام، وذلك بنسبة تصل إلى 50 في المئة ليستفيد منها أكثر من 200 ألف نسمة، ما يمثل 5 في المئة من سكان مدينة جدة، و8 آلاف عقار في الأحياء المستهدفة.