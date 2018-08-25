المياه الوطنية تضخ 768 ألف م3 لمكة والمشاعر

واصلت شركة المياه الوطنية جهودها في ضخ كميات المياه لشبكات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ، مؤكدة أن الأوضاع التشغيلية تسير وفق الخطط الموضوعة .

وأوضحت في بيان لها اليوم أن كميات المياه المستلمة من محطات تحليات المياه المالحة في خزانات المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ما يقارب من 699 ألف متر مكعب لخزانات المليون وخزانات المعيصم وخزانات عرفات ليصل إجمالي كميات المخزون الاستراتيجي والتشغيلي الفعلي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى الان إلى 1.950.000 متر مكعب .

وبينت أن إجمالي كميات المياه الموزعة للأربع وعشرين ساعة الماضية بلغت 768 ألف متر مكعب موزعة على النحو التالي : 624 ألف متر مكعب ، لشبكة مدينة مكة المكرمة ، و 55 ألف متر مكعب للمشاعر المقدسة ، إضافة إلى 89 ألف متر مكعب لمحطات تعبئة الأشياب والمعبأة في الناقلات .

واستطاعت الشركة أن تواكب زيادة الطلب على المياه نظرا لزيادة عدد الحجاج ولم تشهد شركة المياه الوطنية أي انقطاعات على عملياتها التشغيلية في هذا اليوم مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة والصحة والبيئة مع مطابقة جميع عينات جودة المياه للمواصفات المعتمدة ومعالجة كافة البلاغات الواردة لنظام كومباس وتطبيق تروية للأجهزة الذكية والبالغة (131) بلاغا وفقاً لأعلى الممارسات المهنية .