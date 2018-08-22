المياه الوطنية تضخ 893 الف م3 للمشاعر المقدسة

واصلت شركة المياه الوطنية جهودها في ضخ كميات المياه لشبكات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة حيث بلغت كميات المياه الموزعة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ” أول ايام التشريق ” (893) ألف متر مكعب لخدمة حجاج بيت الله الحرام , ليصل إجمالي كميات المخزون الاستراتيجي والتشغيل الفعلي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى الان أكثر من 2 مليون و100 ألف متر مكعب .

وأوضحت الشركة أن الوضع التشغيلي لقطاعي المياه والمعالجة البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يسير وفق الخطط المعدة مسبقاً التي وضعت منذ وقت مبكر , حيث تم توزيع هذه الكميات على النحو التالي ، (631) ألف متر مكعب، لشبكة مدينة مكة المكرمة ، و (204) آلاف متر مكعب للمشاعر المقدسة ، بالإضافة إلى (58) ألف متر مكعب لمحطات تعبئة الأشيب والمعبأة في الناقلات .

وبينت الشركة أن ضخ المياه تم عبر الشبكات العامة لتغذية الخزانات الرئيسة ومشارب المياه وشبكات إطفاء الحرائق والأماكن الخدمية على مدار الساعة بإشراف ومتابعة عدد من مهندسي ومراقبي منسوبي الشركة في مناطق العمل بمراكز التشغيل والصيانة التي تغطي المشاعر المقدسة.

وقالت ” بتوفيق من الله لم تشهد شركة المياه الوطنية أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية , وتم معالجة كافة البلاغات الواردة لنظام كومباس وتطبيق تروية للأجهزة الذكية والبالغة (392) بلاغا وفقاً لأعلى الممارسات المهنية .