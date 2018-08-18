«المياه الوطنية» تعلن جاهزيتها لتأمين المياه المحلاة في المشاعر

أعلنت شركة المياه الوطنية عن جاهزيتها لتأمين المشاعر المقدسة بالكميات اللازمة من المياه المحلاة، ضمن استعداداتها لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وقدمت الشركة عرضاً مرئياً عن استعدادتها في اليوم السابع من أيام الحج لهذا العام، مستعرضة قدرتها التشغيلية

والتي بلغت كمية المياه المستلمة فيها من محطات تحلية المياه المالحة بمكة المكرمة

والمشاعر المقدسة حوالي 732 ألف متر مكعب ، في خزان المليون وخزانات المعيصم وخزانات عرفات

ليصل إجمالي كميات المخزون الإستراتيجي والتشغيلي الفعلي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى حينه، مليونين وعشرين ألف متر مكعب ،

كما بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة خلال ذلك اليوم 732 ألف متر مكعب، موزعة بين المشاعر المقدسة ومدينة مكة المكرمة ،

حيث بلغت كميات المياه المتدفقة إلى مدينة مكة حوالي 462 ألف متر مكعب

فيما بلغ نصيب المشاعر المقدسة من كميات المياه الموزعة 155 ألف متر مكعب.