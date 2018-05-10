“المياه الوطنية” تنفذ مشروعات بيئية بـ 463 مليون ريال بجدة

أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بيئية جديدة للتوصيلات المنزلية ، تخدم أحياء جنوب محافظة جدة بدءًا من كيلو 11 وحتى كيلو 16 ، بتكلفة مالية تتجاوز 463 مليون ريال ، بالإضافة إلى إنهاء الأعمال المتعلقة بإيصال خدمة الصرف الصحي إلى العقارات المستفيدة وتهيئتها للتشغيل الكامل .

وتضمنت المشاريع تنفيذ مشروع خطوط فرعية ، وتوصيلات صرف صحي منزلية بحي المنتزهات 3 (طريق مكة القديم – الكيلو 11) بتكلفة تصل إلى (55) مليون ريال، وتنفيذ مشروع خطوط فرعية وتوصيلات صرف صحي منزلية بحي الورود وحي العبور بمنطقة كيلو 16 (طريق مكة القديم) بقيمة بلغت نحو (100) مليون ريال، أيضاً تنفيذ مشروع خطوط فرعية لشبكات الصرف الصحي مع التوصيلات المنزلية بحي الفضل الشرقي بمنطقة كيلو 15 بتكلفة تصل إلى (67) مليون ريال، وتنفيذ مشروع خطوط فرعية وتوصيلات صرف صحي منزلية بحي عين العزيزية وحي الفضل الغربي بمنطقة كيلو 14 بقيمة تجاوزت (116) مليون ريال، وتنفيذ مشروع توصيلات صرف صحي منزلية وخطوط فرعية بحي المنتزهات الشمالي ومنطقة المستودعات بحي قويزة بمنطقة كيلو 11 بقيمة تقارب (125) مليون ريال.

وأكد مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي ، حرص الشركة على الانتهاء من أعمال مشاريع الصرف الصحي (الشبكات والتوصيلات المنزلية) في منطقة طريق مكة – جدة القديمة من كيلو 11 وحتى كيلو 16 لخدمة سكان تلك المناطق ، ورفع الضرر البيئي في تلك الأحياء، بعد أن أكملت الشركة بنجاح تشغيل مشاريع مشابهة قبل 3 أشهر في الأحياء الشمالية بمحافظة جدة بواقع 4 الآف توصيلة منزلية.

وبين أن الشركة ماضية في تطبيق خططها وبرامجها لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وذلك وفقاً للدراسات التي أعدتها الشركة لكل مدينة ضمن الأولويات الموضوعة في المخطط العام.

من جانبه, أبان مدير المشاريع بالمنطقة الغربية المهندس حسن القرني ، أن المشاريع المنتهية تضمنت تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي بأطوال تجاوزت 125 كيلو مترا طوليا ، كما جرى تنفيذ 7,068 ألف توصيلة منزلية للصرف الصحي تخدم أكثر من 8 الآف عقار، مشيراً إلى أن عدد السكان المستفيدين من هذه المشاريع أكثر من 160 ألف نسمة تقريباً، وأن الشركة بصدد الانتهاء من مشاريع أخرى لإكمال أكثر من 1600 توصيلة منزلية مع شبكات الصرف الصحي الخاصة بها بمنطقة كيلو 11 وخلال الثلاث أشهر القادمة التي سيكتمل فيها أجزاء كبيرة من المنطقة المذكورة بخدمات شبكات الصرف الصحي العاملة .