المياه الوطنية تواصل إصدار فواتيرها

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الرياض- البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية أن عملية إصدار الفواتير لعملائها في : الرياض، جدة، مكة المكرمة، والطائف، مستمرة بصورة تتابعية بعد التأكد من تطبيق الإجراءات التطويرية عليها بشكل دقيق لضمان عدالة فواتير عملائها، وذلك من منطلق حرصها على تنفيذ الصيانة الدورية لشبكة المنزل الداخلية، ومعالجة التسربات الظاهرة وغير الظاهرة التي قد تحدث لاسمح الله.

وأكدت الشركة تطبيقها لوثيقة حقوق العملاء “الشركاء” المعنية بتقديم الخدمة للعملاء بحيث يمكن من خلالها تصفح خدمات شركة المياه عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو زيارة أحد مراكز خدمات العملاء، وما تتضمنه تلك الإجراءات من عدم إصدار أي فاتورة لأي عميل لديه اعتراض سابق على فاتورة إلى أن يتم معالجة ذلك الاعتراض، مع استمرار أخذ القراءات الشهرية للاستهلاك، وذلك لتحقيق مبدأ “شركاؤنا أولاً”.

وأشارت الشركة إلى أن الفواتير التي أصدرتها حالياً وبشكل تتابعي تتضمن فترة استهلاك محددة لكل فاتورة يتم احتساب قيمة الفاتورة بناءً عليها.