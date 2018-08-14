المياه الوطنية: دخول 47 مشروعاً جديداً حيز الخدمة

جدة ــ واس

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثله في قطاع توزيع المياه الفراغ من تنفيذ 47 مشروعاً مائياً وبيئياً ودخولها الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، بقيمة تجاوزت 1.38 مليار ريال.

وقالت الشركة المياه الوطنية، في بيان امس “الاثنين”، إن هذه الحزمة من المشاريع موزعة وفق هيكلة قطاع توزيع المياه الجديدة لخدمة المواطنين والمقيمين، حيث تم خلال عام 2018 خدمة ما يزيد عن 493 ألف مستفيد إضافي.

وأضافت الشركة، أن ذلك تم من خلال تنفيذ 7 مشاريع في القطاع الأوسط، و4 مشاريع في القطاع الغربي، وكذلك 11 مشروعاً في القطاع الشمالي والشمالي الغربي، فيما تم تنفيذ 20 مشروعاً في القطاع الجنوبي، و5 مشاريع في القطاع الشرقي.

وأوضحت، بأن العمل جاري على تنفيذ 901 مشروع مائي وبيئي، تزيد تكلفتها عن 45.2 مليار ريال.

وتتوزع هذه المشاريع، وفقا للبيان، في مختلف مناطق المملكة حيث يتم حالياً تنفيذ 219 مشروعاً في منطقة الرياض، و76 مشروعاً في منطقة المدينة المنورة، و95 مشروعاً في المنطقة الشرقية، و82 مشروعاً في منطقة القصيم.

وتابعت: “كما يتم العمل على تنفيذ 49 مشروعاً في منطقة عسير، و72 مشروعاً في تبوك، و 26 مشروعاً في نجران، إضافة إلى 110 مشروع في منطقة مكة، و47 مشروعاً في حائل، كذلك تنفيذ 51 مشروعاً بجازان، و30 مشروعاً في الباحة، و15 مشروعاً في الجوف، و29 مشروعاً في منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت الشركة، أن المشاريع المنفذة والتي يتم تنفيذها حالياً تسير وفق الجداول الزمنية المقررة والمبنية على أهداف مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأشارت، إلى أن تفاصيل مشاريع قطاع توزيع المياه المنفذة والجاري تنفيذها تضمنت تمديد خطوط وشبكات مياه للشرب، وشبكات صرف صحي، وخزانات استراتيجية، كذلك تنفيذ مشاريع لدعم مصادر المياه والآبار والسدود.