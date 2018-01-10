“المياه والبيئة والزراعة” تنفذ حملة إلكترونية لتحديث بيانات المستفيدين بالمناطق

تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة القليلة القادمة تنفيذ الحملة الإلكترونية لتوزيع المياه لتحديث بيانات المستفيدين الخاصة باشتراكات قطاعي المياه والصرف الصحي بمنطقة جازان وكافة مناطق المملكة.

وتهدف الحملة للتعريف بأهمية تحديث بيانات المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة ,

وإبراز جاهزية البنى التحتية التقنية لقطاع توزيع المياه للعمل وفق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة للمستفيدين،

ومنحهم المزايا التي يوفرها تحديث البيانات، وتمكينهم من الاستفادة من البيانات الدقيقة لاشتراكاتهم بكل يسر وسهولة

بما يمكن من تقديم أفضل الخدمات لهم من قبل إدارات ومراكز خدمات العملاء ومنحهم كافة حقوقهم التي كفلها القطاع

تحقيق أهدافه المستقبلية في أتمتت أعماله وتطبيق استراتيجيته في رفع جودة إدارة القطاعين المائي

والبيئي وتفعيل مشاركته في تحقيق مؤشرات برنامج التحول الوطني.