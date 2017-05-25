الميرنجي يضم دي خيا وخاميس ينوي الرحيل

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توصل فريق ريال مدريد لاتفاق نهائي، لضم الحارس الدولي الإسباني لنادي مانشستر يونايتد لكرة القدم ديفيد دي خيا في الموسم القادم؛ حسبما أكدته تقارير إعلامية إسبانية،

فيما لازال اللاعب الكولومبي الشاب خاميس رودريغيز مصممًا على الرحيل من الفريق الملكي.

وفيما يخص الحارس الحالي لفريق ريال مدريد كايلور نافاس، فإن نفس التقارير الإعلامية ذكرت أن لاعبي الفريق أكدوا أنهم ليس لديهم رغبة في مشاهدة نافاس يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، وهو ما سيضع زيدان في ورطة؛ بسبب اقتراب وصول دافيد دي خيا.

وبالنسبة للكولومبي الشاب خاميس رودريغيز, فيحاول الثنائي كريستيانو رونالدو، ومارسيلو إقناعه بالبقاء في صفوف ريال مدريد لموسم آخر، لكن يبدو أن رغبة اللاعب تكمن في لعب دقائق أكثر.

ويفضل خاميس رودريغيز اللعب في صفوف تشيلسي تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في الموسم المقبل. أما الإسباني الدولي ألفارو موراتا فيمتلك عروضا بارزة من فرق إنجليزية، وإيطالية وصينية، لكن ريال مدريد لا ينوي التفريط في اللاعب، إلا في حال طلب الرحيل،

بينما رحب الفرنسي الشاب كيليان مبابي (موناكو) بفكرة مزاملة كريم بنزيمة في هجوم ريال مدريد. يذكر أن ريال مدريد حقق لقب “الليغا” للمرة 33 في تاريخه مساء الأحد الماضي.