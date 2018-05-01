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النائب العام يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time15 / شعبان / 1439 هـ       1 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بدأ معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يرافقه عدد من أعضاء النيابة العامة , زيارة رسمية إلى المملكة المغربية تلبية لدعوة رسمية من معالي الوكيل العام للعاهل المغربي رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي.

وسيبحث معالي الشيخ المعجب مع نظيره المغربي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي النيابة العامة في البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وقال معالي الشيخ المعجب: إن الزيارة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين النيابة العامة ونظيرتها المغربية،

وتفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين، في جميع المجالات.

وأوضح معاليه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية؛ حريصان على توطيد العلاقات الأخوية والمهنية بين الأجهزة في كلا البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذا التواصل هو نتيجة العلاقات المميزة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

يذكر أن النائب العام والوفد المرافق سيلتقي عددا من الوزراء ومسؤولي هيئات النيابة العامة والمتخصصة في المملكة المغربية.

abdulslam

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