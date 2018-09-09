النائب العام يرأس وفد المملكة باجتماع الجمعية الدولية للمدعين العامين

يرأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وفد المملكة في الاجتماع السنوي العام الثالث والعشرين للجمعية الدولية للمدعين العامين المنعقد خلال الفترة 9 – 13 سبتمبر 2018م في مدينة جوهانسبرغ، جمهورية جنوب أفريقيا.

وتتضمن أعمال المؤتمر التي تنطلق اليوم الأحد ولمدة خمسة أيام مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بأعمال النيابة العامة منها : المساعدة القانونية المتبادلة، والعدالة الجنائية الدولية، والاهتمات الخاصه في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال، واسترداد الموجودات ، والجريمة المنظمة، وجرائم البيئة ، والاتجار بالبشر ، والتحرش الجنسي ، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.

كما تشمل أعمال المؤتمر على جلسات تناقش فيها الخدمات التنظيمية للجمعية الدولية للمدعين العامين، والاهتمامات الخاصة بمنتدى العدالة الجنائية الدولية، كما سيتم تسليط الضوء على اطلاق شبكتين جديدتين للمدعين العامين.

وسوف تشمل الجلسة الختامية مراجعة نتائج الجلسات العامة والخاصة واستعراض التوصيات المنبثقة من أعمال المؤتمر .

ويضم وفد المملكة المشارك معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان وعدد من أصحاب الفضيلة والمسؤولين بالنيابة العامة.