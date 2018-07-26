النائب العام يشدد على سرعة إنهاء القضايا

بريدة-واس

أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على أهمية إنجاز القضايا والتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للمراجعين،

وشدد على ضرورة التعاون فيما بينهم بما يحقق العدالة المنشودة، ومقابلة المراجعين بالابتسامة ورحابة الصدر والاستماع لهم والعمل على إنهاء قضاياهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، والتحلي بالصبر والتفاني في الخدمة.

جاء ذلك خلال تفقده أمس فرع النيابة العامة في منطقة القصيم ودائرة النيابة العامة بمحافظة عنيزة ودائرة النيابة العامة بمحافظة البكيرية ، حيث اطلع معاليه خلال هذه الجولة التفقدية التي رافقه فيها معالي وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان , على سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين.