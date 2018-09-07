محليات

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش ببائعات

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / ذو الحجة / 1439 هـ       7 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في احدى المحلات التجارية، وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاؤه.

وكانت النيابة العامة قد نشطت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

يُذكر أن الوافد ظهر في مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحرش ببائعات في محل للملابس النسائية بفعل غير أخلاقي؛ ووثقت إحدى البائعات الواقعة وطردته من المكان.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *