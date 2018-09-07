النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش ببائعات

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في احدى المحلات التجارية، وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاؤه.

وكانت النيابة العامة قد نشطت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

يُذكر أن الوافد ظهر في مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحرش ببائعات في محل للملابس النسائية بفعل غير أخلاقي؛ ووثقت إحدى البائعات الواقعة وطردته من المكان.