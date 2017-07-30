النائب العام يوجه بتوسعة غرف الموقوفوين

الرياض- واس

وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتوسعة غرف انتظار الموقوفين، وتنظيم قضاياهم وتقسيمها حسب تصنيف قضاياهم.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لعدد من فروع النيابة العامة في منطقة الرياض؛ شملت دائرة وسط الرياض ودائرة شرق الرياض، والتقى بمنسوبي النيابة ، حيث شدد على الاهتمام بالمراجعين وسرعة إنهاء القضايا دون الإخلال بجودة العمل.

كما تفقد سير العمل في مكاتب التحقيق ومكتب استقبال المراجعين وانتظار الموقوفين في الفرع والدوائر. والتقى معاليه بالعديد من المراجعين والمراجعات واستمع لملاحظاتهم مؤكداً لهم ترحيبه بأية ملاحظات أو شَكْاوَى .

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