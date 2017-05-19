الناتو يبحث المشاركة في التحالف ضد داعش

شارك عبر واتساب

عواصم- وكالات

أعلن رئيس اللجنة العسكرية للناتو الجنرال بيتر بافل أن الحلف يساعد في مكافحة الإرهاب على مدى سنوات طويلة على خلاف اعتقاد البعض أنه بدأ هذا العمل من الصفر.

وقال الجنرال بافل في مؤتمر صحفي في بروكسل بعد جلسة للجنة العسكرية للناتو على مستوى رؤساء هيئات الأركان العامة إن الحديث عن احتمال مشاركة الناتو في التحالف الدولي ضد داعش، سيدور خلال لقاء قادة دول الحلف يوم 25 مايو الجاري.

وقال بافل: “نحن نعتقد أن المشاركة في التحالف تلبي مصلحة الناتو”.

ولكن الجنرال رفض الخوض في التفاصيل وأكد أن رؤساء هيئات الأركان العامة بدول الحلف يرون أنه يجب على الحلف بذل جهودا أكبر في مجال تدريب وتعزيز المؤسسات والإمكانيات العسكرية في دول المواجهة ضد داعش. ونوه بأن الناتو يتمتع بسمعة جيدة هناك.

وقال بافل: “الإرهاب لا يتمثل فقط في داعش بل هو أوسع بكثير. ومكافحة الإرهاب ليست فقط إلحاق الهزيمة بالتنظيم بشكل مادي بل يجب اجتثاث وهزم التنظيم. ونهاية الكفاح ضد داعش لن تكون بتحرير الرقة والموصل بل هناك أسس اقتصادية واجتماعية يجب أن يتم تدميرها”.