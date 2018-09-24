جدة البلاد

افتتحت أمانة محافظة جدة مساء امس النافورة التفاعلية في الواجهة البحرية شمال الملاعب الشاطئية، والتي يصل طولها لـ 300 م.

وقد شهد زوار واجهة جدة البحرية الاحتفالية بالتزامن مع الفعاليات المقامة على الواجهة وفي مواقع عديدة من المحافظة والتي تشهد مظاهر الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ88، واستمتع زوار الكورنيش بمشاهدة ثمانية عروض تفاعلية للنافورة وتستمر حتى منتصف الليل فيما تخلل العروض فترات توقف قصيرة.

وكانت أمانة محافظة جدة قد كثفت جهودها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ88 من خلال نشر مظاهر الاحتفاء بذكرى توحيد هذا الكيان العظيم، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، حيث تم تزيين بوابات ومداخل جدة وميادينها برايات التوحيد والإضاءة الخضراء، بالإضافة إلى مبنى أمانة جدة والبلديات التابعة لها.

ونشرت الأمانة الأعلام في الشوارع الرئيسة بجانب تركيب لوحات الطرق الثابتة والإلكترونية، تستعرض جميعها رسائل الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، كما أقامت الأمانة فعالية الرسم الجرافيتي في ثلاثة مماشي وهي التحلية والرحاب والجامعة للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء والبيعة للقيادة الرشيدة، وتأكيد وحدة الصف والتلاحم بين أفراد الشعب.