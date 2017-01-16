النجمة الأميركية ليندسي لوهان تعتنق الإسلام

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واشنطن ــ وكالات

في خطوة مفاجئة، حذفت الممثلة الأميركية ليندسي لوهان كافة صورها القديمة من حسابها على “إنستغرام”، وتركته فارغا إلا من عبارة “عليكم السلام”، لينشغل معجبوها ومتابعوها حول العالم بهذه الخطوة الجديدة.

ورجح كثيرون اعتناق لوهان الإسلام، بالرغم من عدم وجود ما يؤكد هذه المعلومة، وانبروا يرسلون إليها التهاني والتبريكات بدخولها في الإسلام.

وقامت الممثلة بحذف كل صورها وتغريداتها على موقع توتير أيضا، إلا أن حسابها على موقع فيسبوك مازال على حاله بدون حذف.