النجم الساحلي يزيد أوجاع الاتحاد

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جدة- البلاد

زادت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي من معاناة الادارة الاتحادية التي تسابق الزمن؛ من أجل إغلاق كافة الملفات والشكاوى التي تخص الاتحاد في الاتحاد الدولي “فيفا”، ومن ضمنها قضية القسط الأول من حصة النجم الساحلي التونسي من انتقال العكايشي إلى الاتحاد،

والتي رفض التونسيون تحويلها إلى أقساط وتأجيل توقيت دفع المبلغ . ورفضت إدارة النجم الساحلي طلب الاتحاديين؛ بسبب الضائقة المالية التي تخنق النادي التونسي وجعلته يتقدم بشكوى ضد نادي الاتحاد لدى ” فيفا ” ، وهو الأمر الذي أزعج الاتحاديين وجعلهم يطالبون التونسيين بسحب الشكوى، وحل القضية ودياً بين الناديين .

ويبدو أن الادارة الاتحادية ستضطر في النهاية إلى دفع المبلغ خلال الأيام القادمة، ما لم يتنازل التوانسة عن شكواهم، ويتجهون إلى حل الأمور بشكل ودي بين الناديين.