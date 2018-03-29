النجوم يقسو على الحزم وفوز النهضة والكوكب وضمك

متابعة-حمودالزهراني

فتح فريق النجوم باب المنافسة على بطاقتي التأهل للدوري السعودي للمحترفين أمام المتصارعين، والمتنافسين، وذلك بعد أن نجح في إيقاف انتصارات الحزم، وتوقف رصيده عند النقطة 49 بعد فوزه أمس في الأحساء بنتيجة 4-1 ، وهى أثقل خسارة يتعرض لها الحزم هذا الموسم، جاء ذلك في ختام مباريات الأسبوع 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان، والذي أسفرت نتائجه عن فوز النهضة على جدة 2-1 ،وفوزالكوكب على القيصومة 2-1، وضمك على الوطني 2- صفر، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تنافسا مثيرا، خاصة بعد تعثر المتصدر والوصيف وفوز القادمين من الخلف.