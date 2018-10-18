النجوم يقسو على القيصومة والعين ينتفض

جدة- البلاد

اختتمت أمس، مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم؛ حيث حقق فريق النجوم فوزًا كبيراً على مضيفه القيصومة بنتيجة 5-1 في المباراة التي جرت على ملعب نادي الزلفي ، ورفع النجوم رصيده لـ 6 نقاط، فيما توقف رصيد القيصومة عند 8 نقاط، وفاز أبها على الجيل بهدف دون رد، ليصبح رصيد أبها 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الجيل عند 11 نقطة.

وحسم التعادل السلبي مباراة الجبلين مع هجر التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل ليصل الجبلين للنقطة 12، فيما رفع هجر رصيده لـ 16 نقطة.

وعاد نجران من ملعب مضيفه الأنصار بالمدينة المنورة بفوز بنتيجة 2-0، فرفع نجران رصيده لـ 13 نقطة، فيما توقف رصيد الأنصار عند 13 نقطة أيضًا.

وعلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، فاز العين على ضيفه الوشم 2-0، ليرفع العين رصيده لـ 14 نقطة، فيما توقف رصيد الوشم عند 11 نقطة.