العدد 21834 03 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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النخلي: جاهز للأهلي وهدفنا الفوز

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النخلي: جاهز للأهلي وهدفنا الفوز
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جدة- عبدالعزيز عركوك

طمأن لاعب الاتحاد بدر النخلي جماهير ناديه، وقال: إنه خضع لبرنامج تأهيلي مكثف، وهو في كامل جاهزيته لخوض المباراة، مبديا اشتياقه للعودة إلى الملاعب بعد غياب لأكثر من شهر، وقد حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة اليوم أمام الأهلي من قبل الجهاز الطبي.

مؤكدا أنه يتمنى العودة مرة أخرى للمساهمة مع زملائه اللاعبين للدفاع والمحافظة على حقوق الكيان، وإسعاد الجماهير بتحقيق النقاط الثلاث، وتجديد المنافسة على صدارة الدوري، واعتبر النخلي أن المواجهة تحتاج إلى تركيز وهدوء داخل الملعب من قبل اللاعبين، بالإضافة للدعم الجماهيري في المدرجات ليتحقق الانتصار المطلوب.

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التصنيف: الرياضة

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