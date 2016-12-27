النخلي: نسعى للفوز ورد الدّين للأهلي
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أوضح لاعب نادي الاتحاد بدر النخلي أن مباراة اليوم تعني لهم الكثير، مبينا أن لاعبي الاتحاد سيدخلون المواجهة بحثا عن الفوز ولا شيء غيره؛ وذلك لعدة أسباب منها: التأهل إلى نهائي كأس ولي العهد، وأيضا رد الدين للفريق الأهلاوي بعد خسارة الفريق منه في المواسم الماضية، بالإضافة إلى أن الفوز في الديربي سيعطي دافعا معنويا لجميع اللاعبين للسير بخطى ثابتة على مستوى جميع المسابقات؛ بمافيها المحافظة على صدارة الدوري، وطالب النخلي من الجماهير الاتحادية الدعم والمساندة المعروفة عنها، متمنيا أن يوفق هو وزملاؤه في تحقيق الانتصار وتقديمه هدية لتلك الجماهير العاشقة التي دائما ماتقف خلف الفريق.
التصنيف: الرياضة
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