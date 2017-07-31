النرويج تطلق أول سفينة في العالم من دون طاقم قيادة

تستعد النرويج خلال العام المقبل لإطلاق أول سفينة في العالم من دون طاقم قيادة.

وينتظر أن تسير سفينة حمل الحاويات، عبر الاستعانة بنظام تحديد المواقع “GPS”

فضلا عن أجهزة استشعار ورادار وكاميرات، وستتحرك إلى جانب سفن أخرى بشكل طبيعي.

وبحسب صحيفة “ذا وول ستريت جورنال” الأميركية، فان تكلفة السفينة المسماة بـ”يارا بيركيلاند”

تقدر بـ25 مليون دولار، وهو ثمن يفوق بثلاثة أضعاف سعر سفينة عادية لنقل الحاويات.

وفي المقابل، تتيح السفينة “يارا” توفير 90 في المئة من التكلفة المعتادة للنقل

بفضل اعتمادها على الطاقة الكهربائية دون الوقود، وعدم وجود أي طاقم يتكلف رواتب وتعويضات.

وتراهن النرويج على السفينة الجديدة للاستغناء عن 40 ألف رحلة بالشاحنات، الأمر الذي سيجنب الكثير من عوادم ثنائي أكسيد الكربون.