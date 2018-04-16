النساء لسن نكديات

كاليفورنيا ــ وكالات

لطالما ارتبط وصف النساء بالنكديات في أذهان الرجال، سيما المتزوجين منهم، غير أن الحقيقة تبدو أبعد من ذلك، الأمر الذي أثبتته دراسة لمركز” American clinics” الأمريكي في كاليفورنيا؛

إذ قام علماء من المركز بإجراء دراسة، معتمدين فيها على تصوير المخ، ومقارنة 64 ألف صورة مقطعية، وقاموا بتحليل الفروق بين مخ الرجل، والمرأة.

ليتوصلوا إلى أن مخ المراة أكثر نشاطا من الرجل في عدة مناطق، الأمر الذي يخلق الإحساس بمشاكل التعب والشهية والأرق.

وبحسب الدراسة فإن مخ المرأة أكثر نشاطا من مخ الرجل في قشرة الفص الأمامي المسؤول عن التركيز، والتحكم بردود الأفعال والمزاج، الأمر الذي يفسر لماذا تعتبر المرأة أكثر حساسية وعاطفة من الرجل.

ولاحظ عدد من الباحثين، قاموا بإعداد دراسة حول مرض الزهايمر، تم نشرها على موقع ” Business Insider” بأن النساء أكثر إصابة بهذا المرض من الرجال.