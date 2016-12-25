النسخة الـ 42 من كأس خادم الحرمين الشريفين .. قرعة موجهة تجنب الفرق الكبيرة المواجهات المباشرة في الدور 32
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الـ 32:
أجريت مساء أمس قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين في نسختها الثانية والأربعين.
وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية في دور
الـ 32:
الأهلي – الشعلة
القادسية – الصفا
هجر – العروبة
الشباب – وج
الخليج – الفائز من الوشم والعين
الفيصلي – الجيل
الباطن – العدالة
الاتحاد – الطائي
التعاون – النجوم
الرائد – الجبلين
الاتفاق – ضمك
الفتح – الوطني
النصر – الفيحاء
نجران – النهضة
الوحدة – أحد
الهلال – القيصومة
التصنيف: الرياضة
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