العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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النسخة الـ 42 من كأس خادم الحرمين الشريفين .. قرعة موجهة تجنب الفرق الكبيرة المواجهات المباشرة في الدور 32

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النسخة الـ 42 من كأس خادم الحرمين الشريفين .. قرعة موجهة تجنب الفرق الكبيرة المواجهات المباشرة في الدور 32
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أجريت مساء أمس قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين في نسختها الثانية والأربعين.

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية في دور

الـ 32:
الأهلي – الشعلة
القادسية – الصفا
هجر – العروبة
الشباب – وج
الخليج – الفائز من الوشم والعين
الفيصلي – الجيل
الباطن – العدالة
الاتحاد – الطائي
التعاون – النجوم
الرائد – الجبلين
الاتفاق – ضمك
الفتح – الوطني
النصر – الفيحاء
نجران – النهضة
الوحدة – أحد
الهلال – القيصومة

التصنيف: الرياضة

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