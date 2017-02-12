النصر: إصابة غالب غير مقلقة

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الرياض- البلاد

أكد نادي النصر أن إصابة لاعب الفريق إبراهيم غالب لن تؤثر عليه خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في مران الفريق لتحوم الشكوك حوله. ونشر النصر عبر حسابه على تويتر : “خضغ ابراهيم غالب اليوم لجلسة علاجية في موقع الإصابة، التي تعرض لها في تمرين الفريق الأخير، ولن يعوقه ذلك عن المشاركة مع الفريق، بإذن الله.

من ناحية أخرى، أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للكابتن شايع شراحيلي وجود تمزق بأربطة مفصل القدم العلوية، وسيحتاج للراحة والعلاج لثلاثة أسابيع.

من جانبه قدم محب النادي نزار السيد مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول لكرة السلة؛ نظير ما حققوه من نتائج، متمنياً لهم التوفيق.