العدد 21805 05 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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النصر الأقوى دفاعا والهلال الأعلى تهديفا

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النصر الأقوى دفاعا والهلال الأعلى تهديفا
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تتوقف عجلة دوري جميل للمحترفين مؤقتاً ولمدة 3 أسابيع، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ 15. وكانت الجولة الـ 15 اختتمت الثلاثاء بمباراة الاتحاد والخليج والتي حسمها التعادل الإيجابي 1-1. وجاءت نتائج الجولة لتعزز موقع الهلال في الصدارة، فيما انفرد الأهلي بالوصافة، وارتقى النصر للمركز الثالث. وعلى مستوى الأهداف، انفرد النصر بصدارة الأندية الأقوى دفاعاً بـ 10 دفاعا، يليه الهلال بـ 11 هدفاً، فيما جاء الوحدة كأضعف الأندية دفاعاً بـ 42 هدفاً. وعلى مستوى الهجوم جاء الهلال كأقوى الأندية هجوماً بـ 38 هدفاً متفوقاً على الاتحاد الذي تراجع للمركز الثاني بـ 36 هدفاً، فيما جاء الباطن كأضعف خطوط الهجوم بـ 13 هدفاً.

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التصنيف: الرياضة

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