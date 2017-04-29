النصر بطلا لدوري الناشئين

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الرياض- البلاد

حسم ناشئو نادي النصر لقب بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم لصالحهم، عقب الانتصار على الرائد (5-1)، ضمن الجولة قبل الأخيرة، والتي أقيمت أمس، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في نادي النصر بالرياض. وبذلك ستكون الجولة الأخيرة أمام الهلال هي جولة التتويج، حيث سيتم تتويج الأبطال الصفر في الملعب الأزرق، مهما كانت النتيجة، وذلك مساء الجمعة المقبل. ويعد النصر أقوى خط هجوم بتسجيله 72 هدفا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وتلقت شباكه 15 هدفا فقط كثاني أقوى خط دفاع، فيما يحتل صدارة الهدافين نجم هجومه فراس البريكان برصيد 27 هدفا.