النصر بطلا لسوبر السلة السعودي

المدينة المنورة- محمد قاسم

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد، نادي النصر ببطولة سوبر السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة، بعد فوزه على فريق أحد ٦١/٦٤ في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

قدم الفريقين مستوى مميزا عكس تقدم كرة السلة السعودية.

استحق النصر البطولة، وكان الأفضل خلال معظم فترات اللقاء، وقد أنهى الفترة الثانية لصالحه ٢٨/٣٨ .

حاول أحد العودة للقاء خلال الفترة الرابعة واستطاع تقليص النتيجة والتقدم إلا أن النصر عاد للمباراة مع النهاية، وحسم النتيجة لصالحه وكان لنجم النصر أيوب هوساوي دور كبير في ترجيح كفه فريقه؛ سواء في الدفاع أو الهجوم وتألق بشكل لافت خلال اللقاء.