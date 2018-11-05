النصر: كارينيو باق وجونز يغيب

الرياض- هاني البشر

نفي عبدالله بن زنان، مدير المركز الإعلامي للنصر ، ماتردد في الساعات القليلة الأخيرة حول إقالة دانييال كارينيو من منصبه كمدير فني للفريق الأول بعد الهزيمة أمام الأهلي.

وكتب عبدالله بن زنان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ” كرة القدم تحتمل الفوز والخسارة، خسرنا جولة وتبقى الكثير. الخسارة ليست النهاية والتعويض ممكن. كارينيو مستمر مع الفريق ولاصحة لما يشاع .

وقد ترددت أنباء قوية حول إقالة كارينيو من تدريب النصر. من ناحية أخرى، أعلن النصر، عن مدة غياب حارسه الأسترالي، براد جونز، الذي أصيب في مباراة الفريق مع الأهلي.

وقال النصر: إن جونز، سيغيب لنحو ستة أسابيع بعد إصابته بارتجاج خلال الخسارة 2- 0 أمام الأهلي.

وأصيب الحارس الدولي الأسترالي، خلال الهدف الأول للمهاجم عمر السومة، قبل ربع ساعة من نهاية المباراة بعد اصطدامه بزميله، المدافع البرازيلي برونو أوفيني، ليفقد الوعي قبل نقله للمستشفى.

وذكر النصر في بيان: “أوضحت الفحوصات تعرض الحارس لإصابة مباشرة في الرأس؛ مما أدى إلى حدوث ارتجاج متوسط الشدة”.

وأضاف: “أظهرت الفحوصات حاجة اللاعب لراحة لمدة أسبوع، وسيغيب عن الملاعب لنحو ستة أسابيع”. وساهم جونز (36 عاما)، حارس ليفربول وفينورد السابق، والذي اختير ضمن قائمة أستراليا بكأس العالم في روسيا، في انطلاقة النصر القوية في أول موسم له مع الفريق، وسيحل الحارس البديل وليد عبد الله مكانه.