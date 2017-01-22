النصر والفتح والرائد والخليج يتأهلون لثمن نهائي كأس خادم الحرمين

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الرياض- البلاد

فاز فريق النصر على الفيحاء بأربعة أهداف للاشيء، وتأهل الى الدور السادس عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين.

فعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تقدم المدافع خالد الغامدي بهدف للنصر بالدقيقة ،15 وأضاف الكرواتي إيفان تومتشاك الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف سامي النجعي الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 72 ، ثم اختتم محمد السهلاوي التسجيل في الوقت بدل الضائع.

ويلتقي النصر في الدورالـ16 مع مضيفه النهضة على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، اكتسح الخليج ضيفه العين بثمانية أهداف مقابل هدف واحد. وتكفل عبدالله آل سالم بتسجيل هدفين في الدقيقتين 8 و63 ، كما أحرز طلال مجرشي هدفين في الدقيقتين 14 و52، والأمر نفسه بالنسبة للبرازيلي جاديسون سانتوس الذي سجل هدفين في الدقيقتين 79 و84 مقابل هدف واحد لكل من عبدالاله بخاري وعلي لاجامي في الدقيقين 23 و34 ..

وسجل سعيد الزهراني الهدف الوحيد للعين في الدقيقة الأخيرة. وتأهل الفتح أيضا إلى دور الستة عشر؛ إثر تغلبه على الوطني 2-1.

تقدم الوطني بهدف سجله عبد العزيز البلوي في الدقيقة 48 ، وتعادل أندري فيليبي ألفيس للفتح في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ناثان جونيو هدف الفوز للفتح في الدقيقة 76 .

و قاد اسماعيل بانجورا فريق الرائد لفوز كبير على الجبلين 3/صفر. سجل بانجورا أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 14 و19 و62 من ركلة جزاء. وضرب الرائد موعدًا في دور الستة عشر مع التعاون.